Lazio: Buschini, consiglio regione resti luogo di democrazia con rispetto idee di tutti (2)

Per il presidente del Consiglio regionale del Lazio, "questa Istituzione dovrà essere, sempre e per sempre, dalla parte del lavoro e dei lavoratori, dell'impresa sana, pulita e rispettosa dell'ambiente, dalla parte dei giovani e della loro voglia di costruire il futuro basandolo sul proprio talento, a prescindere dalle condizioni economiche della propria famiglia. Dalla parte di chi lotta contro le malattie, di chi combatte per la propria vita e di chi con professionalità lavora spesso senza sosta, come nei mesi scorsi è avvenuto per il Covid. A tutti coloro che sono stati in prima fila in questa battaglia, la più importante del dopoguerra, per la nostra vita, va il grazie vero, sentito, non formale del consiglio regionale - ha sottolineato Buschini -. Dalla parte di chi pensa che l'ambiente sia un bene prezioso e che il suo risanamento sia una corsa contro il tempo, dalla parte della scuola, della formazione, della cultura. Allo stesso modo e con la stessa determinazione questa Istituzione dovrà essere, sempre e per sempre, contro la criminalità organizzata, contro lo sfruttamento del lavoro, la negazione dei diritti. Contro la violenza sulle donne, come testimoniano le panchine rosse poste all'ingresso, perché tutti coloro che entrano qui possano vederle, convinto come sono che le grandi battaglie hanno bisogno di tante azioni".