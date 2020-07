Coronavirus: Usa, 130.090 morti su oltre 2,9 milioni di contagiati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi 14 giorni, 38 Stati hanno visto aumentare i casi di Covid-19, a partire da Idaho, Montana e Florida, mentre 11 Stati e Washington D.C. hanno visto un numero di casi stabili e il New Hampshire i casi in diminuzione. In un discorso tenuto nel fine settimana per commemorare la festa del 4 luglio, Trump ha affermato che il 99 per dei casi è "totalmente innocuo". Ha anche minimizzato l'aumento dei nuovi casi, twittando che era il risultato di un aumento dei test. Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha esortato oggi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a smettere di essere "complice" della pandemia. (Nys)