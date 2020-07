Kosovo-Serbia: inviati Palmer e Lajcak, nessuna rivalità tra Usa e Ue su guida dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Matthew Palmer, e l'inviato speciale dell'Unione europea per il dialogo Kosovo-Serbia, Miroslav Lajcak, hanno riaffermato il loro impegno per facilitare la riconciliazione tra Pristina e Belgrado, sottolineando di non essere in alcun modo rivali in questo processo. "Gli Stati Uniti rimangono impegnati nei Balcani", ha dichiarato Palmer secondo cui l'obiettivo finale sia per Washington che per Bruxelles rimane quello della piena normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado. Palmer e Lajcak hanno partecipato ad una videoconferenza congiunta sul tema del dialogo tra Kosovo e Serbia, dopo che nei giorni scorsi è stato annullato il summit organizzato alla Casa Bianca per le defezioni della delegazione di Pristina dopo i capi d'accusa per crimini di guerra da parte della Procura speciale dell'Aia contro il presidente kosovaro Hashim Thaci. (segue) (Kop)