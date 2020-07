Nato: Kosovo, militari italiani della missione Kfor donano dispositivi di protezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di maschere, dispenser di igienizzante, termometri a infrarosso, indumenti protettivi, guanti e altri dispositivi di protezione individuale sono stati consegnati dal contingente italiano della missione Nato in Kosovo a diverse strutture sanitarie e a centri della polizia locale situati nella regione occidentale, dove opera il Regional Command West a guida italiana. Lo riferisce con un comunicato la stessa Kfor. Il colonnello Natale Gatti, a capo del Comando regionale ovest su base 17mo Reggimento artiglieria contraerea di Sabaudia (Latina), ha consegnato insieme al proprio team di cooperazione civile-militare i dispositivi al centro medico e alla polizia di Decane, spiegando che la donazione fa parte di un programma esteso a tutto il Kosovo. Le consegne rientrano in un progetto finanziato dalla Nato nell'ambito della risposta globale dell'Alleanza all'emergenza Covid-19, che si è concluso ieri dopo due settimane, interessando complessivamente 24 enti beneficiari in 17 località del Kosovo. Per la missione Kfor si è trattato del secondo contributo dato alle istituzioni locali nella lotta al Covid-19, dopo le donazioni effettuatelo scorso aprile in favore di ambulatori ed ospedali in diverse zone del Kosovo. (segue) (Com)