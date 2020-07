Kosovo: Thaci, “grati a Usa per sostegno fornito nei momenti più difficili”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo è riconoscente agli Stati Uniti per il sostegno fornito “nei momenti più difficili e per il continuo supporto alla ricostruzione del paese”. E’ quanto afferma il presidente kosovaro Hashim Thaci in occasione del Giorno dell’indipendenza degli Usa. “Questo 4 luglio si celebra il 244mo anniversario dell'indipendenza americana, il paese più democratico del mondo. Auguri al popolo e alle istituzioni americane a nome del popolo e delle istituzioni del Kosovo. Condividiamo valori comuni, principi e visione per un mondo libero, equo e democratico”, scrive Thaci su Facebook. “Il popolo del Kosovo ringrazia per sempre il sostegno americano”, conclude il capo di Stato kosovaro.(Alt)