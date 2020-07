Kosovo: veterani Uck lanciano petizione per modifiche a legge su Camere specializzate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione dei veterani di guerra dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) ha annunciato nei giorni scorsi una manifestazione di protesta il 9 luglio a Pristina. Secondo quanto comunicato dall'Associazione tramite una nota, la protesta è dovuta ai recenti capi d'accusa per crimini di guerra spiccati dalla Procura speciale dell'Aia contro il presidente kosovaro Hashim Thaci, il leader del Partito democratico de Kosovo (Pdk) e diversi altri ex combattenti dell'Uck. "La protesta nazionale si svolgerà a Pristina il 9 luglio sotto il motto: Difendere la guerra di liberazione", si legge nella nota. Il presidente Thaci ed altri nove esponenti politici del paese sono stati incriminati lo scorso 24 giugno per crimini di guerra dall'Ufficio del procuratore speciale dell'Aia. (segue) (Alt)