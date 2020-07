Kosovo-Serbia: Ue, domenica a Bruxelles incontro tra Hoti e Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica a Bruxelles si terrà un incontro tra il primo ministro del Kosovo, Avdullah Hoti, e il presidente dell Serbia, Aleksandar Vucic, nell'ambito del dialogo facilitato dall'Unione europea tra Belgrado e Pristina. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. "Posso confermare che questa domenica, il 12 luglio, il primo ministro del Kosovo, Avdullah Hoti, e il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, verranno a Bruxelles per il meeting di alto livello del dialogo facilitato dall'Ue. Questo sarà il primo incontro nel quadro del dialogo dal novembre 2018. Sarà ospitato dall'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e facilitato dal rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali, Miroslav Lajcak", ha detto. "Questo incontro riprenderà la discussione e il lavoro per raggiungere un accordo completo e legalmente vincolante sulla normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo affrontando tutti i temi sospesi. Questo incontro seguirà il meeting virtuale di venerdì 10 luglio ospitato da Macron e Merkel", ha aggiunto il portavoce Ue. (segue) (Beb)