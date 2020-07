Università: Fondazione Italia Usa, ulteriori 100 borse di studio speciali Covid-19, domande entro il 15 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato rinnovato il bando per le borse di studio speciali Covid-19 a copertura parziale che saranno assegnate dalla Fondazione Italia Usa, oltre alle 1.000 già erogate ogni anno, per il master online "Global Marketing, Comunicazione e Made in Italy" promosso insieme al Centro studi Comunicare l'impresa. Sono state bandite ulteriori 100 borse di studio - spiega una nota della Fondazione Italia Usa -. La scadenza per le domande è il 15 settembre 2020. Le borse di studio saranno dirette a giovani laureati meritevoli, allo scopo di favorire l'internazionalizzazione con gli Stati Uniti e fornire loro un sostegno concreto in questo momento di particolare difficoltà economica. Saranno valutate anche domande di imprenditori e professionisti che desiderano espandere la propria attività sui mercati internazionali, privilegiando start-up e imprese che hanno come mercato principale gli Usa, nonché quadri aziendali referenziati da aziende. (segue) (Com)