Abruzzo: contratto di partnership istituzionale tra la Società sportiva calcio Napoli e la Regione

- La giunta regionale abruzzese nel corso della riunione di questa sera che si è tenuta a L'Aquila sotto la presidenza di Marco Marsilio ha approvato, tra l'altro, un provvedimento che prevede un contratto di partnership istituzionale tra la Società sportiva calcio Napoli e la regione Abruzzo. L'accordo produce importanti ricadute produttive e turistiche sul territorio regionale e su tutto il comprensorio di Castel di Sangro, Roccaraso, Rivisondoli, Pescocostanzo e aree limitrofe. Sin dal mese di agosto di quest'anno la società partenopea potrà organizzare i ritiri estivi precampionato della prima squadra in Abruzzo. L'accordo riguarda gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. La giunta regionale ha approvato la convenzione ed ha dato mandato al presidente Marsilio di sottoscrivere l'intesa con la società sportiva, in qualità di rappresentante legale dell'Ente. In un momento così delicato, a seguito della pandemia è considerata un'occasione unica per la promozione turistica regionale e per accrescere lo sviluppo economico, lungimirante perché in grado di generare anche nei prossimi anni, un indotto stabile e durevole.(Gru)