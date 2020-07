© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi i principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioRegioneIl Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Giuseppe Provenzano illustrano i contenuti di un accordo per riprogrammazione dei fondi strutturali europei 2014/2020. Partecipa l'assessore regionale alla Programmazione economica e Bilancio, Alessandra Sartore. L'evento si svolge presso la sala Tevere della Regione Lazio, Via Cristoforo Colombo 212 a Roma – Ore 12. (segue) (Rer)