- In un post su Facebook l'ambasciata degli Stati Uniti a Roma esprime il suo "cordoglio per la scomparsa di Ennio Morricone, un grande italiano che con le sue opere ha raccontato l'America in modo unico e irripetibile. La sua musica - conclude il post - continuerà a regalarci emozioni per sempre". (Rin)