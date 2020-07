Milano: Comazzi (FI), giorno triste, famiglia Savarino merita giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi è un giorno triste per Milano. L’assoluzione di Stizanin è uno schiaffo ai familiari di Niccolò Savarino e a tutti i nostri agenti della polizia locale”. Lo afferma in una nota Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale lombardo, commentando l’assoluzione di Milos Stizanin, 26enne di origini serbe che il 12 gennaio 2012 si trovava in auto con Remi Nikolic, autore dell’investimento in cui rimase vittima l’agente di polizia locale Niccolò Savarino. “Difficile non comprendere lo sfogo del fratello di Niccolò, per il quale ‘questa non è legge’. La famiglia Savarino - conclude l'azzurro - merita giustizia: auspico che la sentenza definitiva gliela conceda una volta per tutte”. (com)