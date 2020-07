Rifiuti: Ama, servizi regolari, ricorso a legge 104 raddoppiato per effetto norma nazionale covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività di raccolta dei rifiuti e spazzamento sono svolte regolarmente su tutto il territorio comunale. Lo comunica, in una ota, Ama. "L'impegno di Ama e dei propri dipendenti per assicurare pulizia e decoro in tutti i quadranti cittadini - aggiunge - è massimo. Nei due mesi post lockdown (maggio e giugno), infatti, operatori dell'azienda e mezzi hanno raccolto e avviato a trattamento ben 145mila tonnellate di soli rifiuti indifferenziati. Di queste, oltre 37mila lavorate dall'impianto pubblico di Ama a Rocca Cencia, che è stato sempre attivo e funziona correttamente. La riduzione temporanea dei conferimenti nella discarica Mad di Roccasecca, poi, non ha provocato, e non provocherà neanche nei prossimi giorni, alcun impatto per la Capitale, grazie alla pronta individuazione da parte dei tecnici Ama di soluzioni e sbocchi alternativi". (segue) (Com)