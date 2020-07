Decreto Semplificazioni: Renzi (Iv), stasera spero via libera Piano shock infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stasera spero che libereremo il piano shock. Il rischio di corruzione c’è sempre anche con i codici e le leggi. Il punto è che non bisogna fare come la Raggi con le Olimpiadi". Lo ha affermato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, che presentando il suo libro a Marina di Grosseto, facendo riferimento alla rinuncia da parte della Capitale alla corsa per ospitare le Olimpiadi. "Allora io dico, modello Expo non modello Raggi: le cose si devono fare sennò si muore di fame. Bisogna sbloccare le opere e semplificare le regole del gioco: ci sono 120 miliardi di euro pronti già finanziati da investire su scuole, porti, e aeroporti", ha aggiunto. (Rin)