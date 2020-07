Iran: Malan (Fi), "perché nessuna domanda a Zarif su distruzione Israele?"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È desolante che un incontro organizzato da un istituto di studi anche finanziato dal ministero degli Esteri, e immagino con la collaborazione della Farnesina, al ministro degli Esteri iraniano, Mohamed Javad Zarif, non siano state fatte domande, non dico scomode, ma almeno non compiacenti". Lo ha detto Lucio Malan, vice capogruppo vicario dei senatori di Forza Italia."Su Israele, Zarif ha elargito i suoi pareri a proposito dell'annessione, ma nessuno ha ritenuto di chiedergli conto dei ripetuti e continui annunci di distruzione del paese e della sua definizione come cancro e tumore o di quali siano i confini dello Stato palestinese che immagino visto che Ali Khamenei li ha individuati come dal Giordano al mare. Il ministro della Repubblica islamica ha chiesto all'Europa di continuare a rispettare il patto sul nucleare, ma non mi pare abbia detto alcunché sulla violazione del medesimo da parte iraniana, come accertato nella relazione della Aieadel 5 giugno scorso", ha concluso. (Irt)