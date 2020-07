Cultura: Sereni, essenziale per ridisegnare nostra immagine nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arte e cultura come settori protagonisti del dopo emergenza da nuovo coronavirus. È il tema trattato dalla vice ministra degli Esteri, Marina Sereni, nel corso del webinar "La cultura come motore per uscire dall'emergenza Covid-19", promosso dall'Istituto Italo-Latino-Americano (Iila), occasione per testimoniare la solidarietà che lega il nostro paese alla regione oggi più colpita dall'emergenza sanitaria. "Nei giorni più duri dell'emergenza in Italia, ci sono giunti tanti attestati di solidarietà dall'America Latina, testimoniando un legame politico e culturale di grande importanza tra il nostro Paese e quel continente, al quale oggi vogliamo ricambiare il sostegno dimostrato, ora che è laggiù che si sta soffrendo moltissimo per Covid-19", ha detto Sereni. "Già durante il lockdown, il Governo italiano ha avvertito la necessità di pensare alla cultura e all'arte come settori che devono avere un ruolo da protagonista per il dopo l'emergenza", ha detto Sereni. (segue) (Res)