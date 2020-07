Cultura: Sereni, essenziale per ridisegnare nostra immagine nel mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In primo luogo, per la dimensione economica che essi rappresentano, visto che il 14 per cento dell'export italiano fa riferimento alla cultura e allo spettacolo. Parliamo dunque di un settore strategico che occupa 1,5 milioni di donne e uomini, da promuovere e valorizzare però non solo per la rilevanza economica che rivestono. Senza la cultura infatti non saremmo in grado di reinventare il nostro sviluppo futuro. Covid-19 ha messo in discussione le gerarchie e l'immagine di ogni Paese nel mondo e ciò ci obbliga a ridisegnare e ridefinire, con una nuova narrazione, il nostro ruolo. Ma non possiamo farlo senza considerare il nostro enorme patrimonio artistico e culturale. Come ministero degli Esteri, in collaborazione con il Mibact, abbiamo messo in atto un piano straordinario per la promozione dell'Italia all'estero, che va dal cinema alla valorizzazione del nostro patrimonio, dai festival alle grandi mostre, dalla produzione degli spettacoli dal vivo alla possibilità di far fruire tutto questo attraverso nuovi canali di comunicazione", ha detto ancora il vice ministro. (segue) (Res)