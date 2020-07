Cultura: Sereni, essenziale per ridisegnare nostra immagine nel mondo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vedere uno spettacolo è un'altra cosa ma intanto possiamo aiutare le produzioni a continuare a lavorare. Oggi la Scala, dopo mesi, riprende la produzione dal vivo, in maniera diversa, rispettando il distanziamento, con meno spettatori, sapendo che l'emergenza non è terminata. Scambiare queste esperienze, penso alla possibilità di ospitare co-produzioni con l'America Latina e viceversa, e alla creazione di vere e proprie reti artistiche e culturali con quel continente, può essere il punto di partenza. Nelle capitali latino-americane, ci sono le nostre Ambasciate e diversi Istituti italiani di cultura. Sono canali che pensiamo di mettere a disposizione per lavorare insieme, per promuovere il nostro Paese, ma anche per costruire occasioni e spunti di lavoro comune", ha concluso Sereni che, in precedenza, ricordando Ennio Morricone, ha annunciato che la Farnesina sta valutando la possibilità di rendere omaggio all'opera e alla memoria di questo grande Maestro della cultura e del cinema in Italia attraverso iniziative a lui dedicate". (Res)