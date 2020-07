Lazio: Consiglio regionale celebra 50 anni da sua fondazione, in Aula minuto silenzio per vittime Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta con un minuto di silenzio per le vittime del Coronavirus, la seduta straordinaria del Consiglio regionale del Lazio dedicata alla celebrazione del 50° anniversario dalla prima riunione di insediamento, avvenuta nello stesso giorno e alla stessa ora dell'anno 1970. Ad aprire i lavori il presidente del Consiglio regionale, Mauro Buschini. In Aula presente anche il governatore del Lazio Nicola Zingaretti. Dal 6 luglio 1970 si sono insediate 11 legislature, compresa l'attuale iniziata il 28 marzo del 2018, e diciassette presidenti del Consiglio: dal primo, Girolamo Mechelli della Democrazia cristiana (al quale è dedicata la sala più grande della Pisana, dopo l'Aula consiliare), all'ultimo, Mauro Buschini del Partito democratico, subentrato a Daniele Leodori il 17 aprile del 2019. Mechelli è stato anche il presidente che ha ricoperto la carica per più tempo di tutti: sei anni, sei mesi e tre giorni, distribuiti in diversi periodi delle prime quattro legislature, fino al 9 luglio 1986, ultimo suo giorno di presidenza dell'Aula. Inoltre, è stato anche il primo presidente della Regione Lazio, dal 23 settembre 1970 al 17 gennaio 1972. (segue) (Rer)