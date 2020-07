Lazio: Consiglio regionale celebra 50 anni da sua fondazione, in Aula minuto silenzio per vittime Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre sono stati i presidenti rimasti in carica per una intera legislatura di 5 anni: Luca Borgomeo (Ppi) nella sesta legislatura, dal 16 giugno 1995 al 6 giugno 2000; Claudio Fazzone nella settima legislatura, dal 6 giugno 2000 al 18 maggio 2005; Daniele Leodori, nella decima legislatura, dal 25 maggio 2013 al 3 aprile 2018. Ma Leodori detiene anche il record di più giorni consecutivi in carica, dato che nella undicesima legislatura (l'attuale) è stato rieletto presidente il 4 aprile 2018 ed è rimasto in carica fino al 17 aprile 2019. In totale, quindi, quasi sei anni consecutivi da presidente del Consiglio, prima di dimettersi per diventare vice presidente della Regione. Nicola Zingaretti, invece, resta il presidente della Regione più longevo della storia, al suo secondo mandato consecutivo: dal 23 febbraio 2013 ad oggi, 7 anni, 4 mesi e 13 giorni. Poco meno di 2.400 leggi approvate, 1.392 quelle attualmente vigenti; 659 consiglieri eletti dai cittadini, di cui 91 donne; 22 presidenti in 11 legislature: questi i numeri del Consiglio regionale del Lazio, l'assemblea legislativa che oggi celebra il 50° anniversario dalla sua fondazione. (Rer)