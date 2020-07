Roma: presidente Municipio VIII, alla metro San Paolo un dolce ricordo per Maria Sophia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio Roma VIII, scrive in ricordo di Maria Sophia, la bambina morta di tumore. " 'Non mi devo arrendere mai'. Le parole più giuste per un dolce ricordo di Maria Sophia. Una piccola grande opera che per la quale voglio ringraziare la famiglia di Sophia - aggiunge - il lavoro appassionato dell'artista Paolo Gojo Colasanti, l'associazione Maria Sophia, l'Atac, il consigliere Samuele Marcucci, l'assessore Francesca Vetrugno che hanno fatto parlare un angolo del nostro quartiere di una storia preziosa attorno a cui si sente stretta tutta la nostra comunità". (Com)