Messico-Canada: Lopez Obrador, Trudeau non sarà a incontro negli Usa

- Il primo ministro del Canada, Juastin Trudeau, non potrà prendere parte a un incontro organizzato a Washington per celebrare l'entrata in vigore del nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreemnt, Usmca). Lo ha detto il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, segnalando che lo stesso Trudeau, nel corso di una conversazione telefonica, ha detto di volersi comunque presto recare in visita al paese latino. "Abbiamo parlato con Justin Trudeau, primo ministro del Canada. Concordiamo sull'importanza dell'usmca. Non potrà accompagnarci a Washington, ma ha accettato di visitare il Messico appena sarà possibile. Abbiamo una relazione molto buona", ha scritto "Amlo" in un mesaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. (segue) (Mec)