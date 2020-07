Belgio: fonti stampa, governo contro riapertura confini a 15 paesi della lista Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Belgio non intende riaprire i confini del paese ai viaggiatori provenienti dai 15 paesi inclusi nella lista pubblicata la scorsa settimana dall'Unione europea. E' quanto riferisce il quotidiano "Le Soir". La decisione sarebbe stata presa nell'incontro odierno del governo di Bruxelles, mentre l'annuncio ufficiale dovrebbe essere fatto nelle prossime ore dal ministero degli Esteri belga. Una fonte citata da "Le Soir" riferisce che 9 dei 15 paesi nella lista Ue sono stati considerati dal governo del Belgio ancora come "zona rossa", mentre altri cinque Stati a loro volta ancora non permettono gli ingressi ai viaggiatori dall'Unione, o completamente o parzialmente.(Res)