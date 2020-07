Coronavirus: Emirati Arabi Uniti donano 10 tonnellate di materiale sanitario al Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo brasiliano ha ricevuto oggi 10 tonnellate di materiale sanitario da utilizzare per combattere la pandemia di Covid-19 donato dagli Emirati Arabi Uniti. L'aereo con gli aiuti che includono maschere, test rapidi, guanti e indumenti medici, è atterrato questa mattina presto l'aeroporto militare di Brasilia. L'operazione è stata gestita dai ministeri della difesa e degli affari esteri. "Questo aiuto umanitario fornito dal governo degli Emirati Arabi Uniti rappresenta il più profondo senso di cooperazione che governa le relazioni tra i due paesi. Questa azione concreta è il risultato di un canale di comunicazione aperto tra il ministero della Difesa e il governo degli Emirati Arabi uniti, che ha portato alla donazione di dieci tonnellate di materiali da utilizzare per combattere l'epidemia", ha affermato il sottosegretario ai materiali del ministero della Difesa, Marcos Degaut in un messaggio pubblicato sul profilo Twitter del ministero. (Brb)