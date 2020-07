Argentina: crisi del debito, primi riscontri positivi a ultima offerta argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno due dei principali fondi di investimento che partecipano al negoziato sulla ristrutturazione di 66,3 miliardi di dollari del debito estero argentino hanno comunicato che accettano l'ultima offerta presentata ieri da Buenos Aires. E' quanto affermano in un comunicato congiunto i fondi Fintech, del finanziere David Martinez, e Gramercy. "Gramercy Funds Management e Fintech Advisory Inc. accolgono con beneplacito l'annuncio della Repubblica Argentina riguardo il miglioramento dei termini e delle condizioni dell'offerta originale del 21 aprile del 2020. Prevediamo appoggiare l'offerta dell'Argentina dato che tiene conto della sostenibilità del debito e si tratta di una condizione indispensabile per una ripresa economica duratura, sostenuta ed inclusiva", si legge nel breve comunicato emesso nelle prime ore di questo lunedì (ora di New York). Il primo riscontro positivo tra i creditori è in linea anche con le reazioni dei mercati, che in apertura segnavano forti rialzi per quanto riguarda la quotizzazione dei bonds argentini, e un deciso calo dello spread misurato in relazione con i titoli del tesoro statunitense. (segue) (Abu)