Argentina: crisi del debito, primi riscontri positivi a ultima offerta argentina (4)

- A fronte delle difficoltà nel negoziato lo scorso 19 giugno il governo dell'Argentina aveva prorogato al 24 luglio la scadenza del negoziato in corso. "L'Argentina punta ad approfittare di questa proroga per continuare i colloqui e permettere agli obbligazionisti di continuare a contribuire al successo della ristrutturazione", affermava la nota firmata da Guzman con la quale si comunicava la proroga. "Fin dalla precedente proroga la Repubblica ha proseguito attivamente i colloqui con diversi gruppi di creditori, ha prospettato possibili correzioni all'offerta originale e ha ricevuto proposte degli obbligazionisti su diversi percorsi per migliorare il margine di ritorno", prosegue il documento, nel quale si ribadisce inoltre che "l'Argentina ritiene con fermezza che il successo della ristrutturazione contribuirà a stabilizzare l'attuale situazione economica mitigando le restrizioni sul medio e lungo termine". (segue) (Abu)