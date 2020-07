Argentina: crisi del debito, primi riscontri positivi a ultima offerta argentina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eppure lo scorso 1 luglio due dei principali gruppi di creditori con i quali il governo dell'Argentina intrattiene il difficile negoziato si erano dichiarati "profondamente preoccupati" per un presunto stallo dei colloqui tra le parti. Lo avevano fatto attraverso un comunicato congiunto dei gruppi "Ad Hoc Argentine Bondholder Group" ed "Exchange Bondholder Group", nel quale si affermava che dallo scorso 17 giugno, data dell'ultima proroga della scadenza per l'accettazione dell'offerta argentina, "non vi è stato alcun impegno significativo tra loro e le autorità argentine". "La mancanza di un serio impegno da parte delle autorità argentine è profondamente preoccupante, dato che il tempo è essenziale e tutte le parti dovrebbero concentrarsi sull'evitare i devastanti costi legali ed economici di un default prolungato", prosegue il comunicato. La nota conclude aprendo la porta a un proseguimento del negoziato in modo "costruttivo". (segue) (Abu)