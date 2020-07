Argentina: crisi del debito, primi riscontri positivi a ultima offerta argentina (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino può contare in questo negoziato sull'appoggio del Fondo monetario internazionale (Fmi). "Riportare il debito estero a un livello sostenibile rappresenta per l'Argentina un'opportunità per uscire dalla volatilità economica che ha caratterizzato gli ultimi decenni", ha affermato il direttore Kristalina Georgieva in un'intervista recente. "L'Argentina ha una storia complessa, è un paese che ha attraversato cicli di boom e crolli per decenni, che ha sospeso i pagamenti (del debito) per otto volte e che adesso affronta il nono default tecnico che speriamo non si concretizzi", ha affermato Georgieva. "Quello che osserviamo oggi è un'opportunità affinché il paese rompa con questo ciclo, e questa opportunità si deve basare sul ritorno del debito ad un livello sostenibile", ha quindi aggiunto il direttore dell'Fmi, che si è quindi augurata "un risultato positivo" nel negoziato che il governo di Alberto Fernandez sta portando con i creditori privati internazionali. (Abu)