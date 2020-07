Milano: Bolognini (Lega), da Majorino attacchi gratuiti, pronti a sfidarlo se si vuole candidare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario provinciale della Lega Salvini Premier, Stefano Bolognini, in una nota replica alle dichiarazioni dell'europarlamentare Pd Pierfrancesco Majorino sulle elezioni amministrative di Milano del 2021. "Oggi, per l'ennesima volta, Pierfrancesco Majorino ha attaccato Matteo Salvini e la Lega gratuitamente sul tema delle elezioni comunali senza spendere una parola a favore del sindaco Sala, anzi, di più, ignorandolo completamente", osserva Bolognini. "Se Majorino intende candidarsi come sindaco di Milano - esorta il commissario provinciale del Carroccio - lo dica apertamente a tutti, soprattutto ai milanesi e ai suoi compagni di partito del Pd. Noi siamo assolutamente pronti a sfidarlo e non abbiamo certo paura di lui". (com)