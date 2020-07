Ue: Parlamento, commissione sviluppo regionale approva Fondo per transizione equa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento europeo ha approvato oggi, con 27 voti a favore, 7 contrari e 8 astensioni, l'istituzione del Just Transition Fund (Jtf), il Fondo per la transizione equa. Lo si apprende dal Parlamento europeo, che ha spiegato come i deputati chiedono un aumento significativo del bilancio assegnato dal quadro finanziario 2021-2027 e che il testo concordato include la creazione di un "meccanismo di ricompensa verde", che consente di assegnare il 18 per cento delle risorse complessive del Jtf in base alla velocità con cui gli Stati membri riducono le proprie emissioni di gas a effetto serra, diviso per il loro Reddito nazionale lordo medio più recente. Inoltre, l'1 per cento degli importi totali sarebbe assegnato in modo specifico per le isole e l'1 per cento per le regioni ultraperiferiche. I deputati chiedono anche un tasso di cofinanziamento fino all'85 per cento dei costi per i progetti ammissibili. Secondo i deputati, l'istituzione del Just transition fund non dovrebbe comportare tagli o trasferimenti obbligatori dagli altri fondi di coesione e le risorse del fondo possono essere integrate da risorse trasferite su base volontaria dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e dal Fondo sociale europeo (Fse+), pur mantenendo i loro obiettivi originali. I deputati concordano sul fatto che il campo di applicazione del Jtf dovrebbe essere più ampio, concentrandosi in particolare sulla coesione sociale e portando alla creazione di posti di lavoro. (segue) (Beb)