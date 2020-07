Ue: Parlamento, commissione sviluppo regionale approva Fondo per transizione equa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività sostenute dal fondo includeranno anche microimprese, turismo sostenibile, infrastrutture sociali, università e istituti di ricerca pubblici, tecnologie di accumulo di energia, riscaldamento a basse emissioni, mobilità intelligente e sostenibile, innovazione digitale, compresa l'agricoltura digitale e di precisione, progetti di lotta povertà energetica, cultura, istruzione e costruzione della comunità. Per le regioni che dipendono fortemente dall'estrazione e dalla combustione di carbone, lignite, scisti bituminosi o torba, i deputati propongono una deroga per gli investimenti in attività relative al gas naturale. In questo senso, la Commissione può approvare piani di transizione territoriale giusta che includono tali attività, se si qualificano come "sostenibili dal punto di vista ambientale" conformemente al regolamento sulla tassonomia e soddisfano sei ulteriori condizioni cumulative. La plenaria del Parlamento europeo dovrebbe votare il progetto di relazione e conferire il mandato per i negoziati interistituzionali durante la sua seduta di settembre. (Beb)