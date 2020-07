Ue: ministro Finanze austriaco Blumel, no a sovvenzioni all'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La colpa dei problemi che affliggono le finanze dell'Italia non è della pandemia di coronavirus: pertanto, il paese non dovrebbe ricevere dall'Ue aiuti senza condizioni per far fronte alla crisi nel quadro del fondo per la ripresa europeo. È quanto affermato dal ministro delle Finanze austriaco, Gernot Blumel, nel corso di un'intervista rilasciata oggi al quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, Blumel dichiara che il coronavirus “non è responsabile della situazione finanziaria degli ultimi dieci anni”. Per tale motivo, “ora è così importante” che gli Stati membri si dedichino alla “ricostruzione non solo economica ma anche finanziaria” dell'Ue. In tale prospettiva, per il ministro delle Finanze austriaco, il Patto di stabilità e crescita è “un valido strumento, il problema è la mancanza di impegno”. Molto vicino al cancelliere austriaco Sebastian Kurz, Blumel ritiene l'Italia responsabile dello stato delle proprie finanze. A tal riguardo, il ministro delle Finanze austriaco osserva: “Durante la crisi finanziaria, Austria e Italia si sono finanziate a condizioni relativamente simili. Successivamente, i tassi di interesse sono stati differenti perché i politici di entrambi i paesi hanno tratto conclusioni diverse dalla crisi”. (segue) (Geb)