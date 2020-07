Renzi: "Azzolina non mi convince ma la capisco, sulla scuola io ho avuto tutti contro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva Matteo Renzi ha detto: "A me la Azzolina non convince ma capisco che quello è un ministero difficile. Io ho avuto tutti contro sulla scuola: quel lavoro è difficile. Suggerirei alla Azzolina di non seguire i sondaggi non si preoccupi di vedere che effetto fanno le cose che dice abbia una visione strategica". Renzi lo ha detto in occasione della presentazione del suo libro a Marina di Grosseto. "Quello che accadrà con le riaperture delle scuole bisognava prevederlo e lavorarci mesi fa. Il dibattito sul plexiglas anche no, facciamo invece il test seriologico ai ragazzi", ha aggiunto. (Rin)