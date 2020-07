Pd: Renzi (Iv), mai avuto rapporto migliore con Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho una visione del Pd negativa o polemica e non ho mai avuto un rapporto migliore con Zingaretti come in questo periodo". Lo ha affermato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, presentando il suo nuovo libro a Marina di Grosseto. "Io - ha aggiunto - cerco di essere propositivo, ma è innegabile che siamo venuti via dal Pd anche per questo, perché certe culture, come quella giustizialista, messe ai margini dalla nostra segreteria, sono tornate fuori". (Rin)