Ue: ministro Esteri austriaco, raggiugnere compromesso sensato su Fondo ripresa

- Sul Fondo per la ripresa europeo è necessario raggiungere un compromesso sensato, ma sicuramente si arriverà a una soluzione costruttiva e sostenibile. Lo ha affermato il ministro degli Esteri austriaco, Alexander Schallenberg, nel corso del punto stampa congiunto con l’omologo italiano Luigi Di Maio, oggi a Roma. “Alle nostre spalle ci sono settimane che ci hanno messo a dura prova, a causa della sfida del Covid-19, che ci ha colpito duramente”, ha detto Schallenberg, esprimendo dolore per le tante vittime registrate in Italia. Ora siamo in una nuova situazione, e “sono profondamente colpito dalle misure italiane per uscire dalla crisi”, anche nel contesto della riapertura delle frontiere. “Dobbiamo ora superare la crisi sociale e economica, ed esiste un interesse a collaborare come buoni vicini. L’Italia è il nostro secondo partner commerciale, mentre l’Austria è il quinto investitore nel vostro paese”, ha ricordato il ministro. Le premesse sono le migliori per collaborare anche in futuro, ha aggiunto Schallenberg. Sono ancora necessari diversi dibattiti sul fondo per la ripresa, ha detto il ministro austriaco, ma “vogliamo raggiungere un compromesso sensato”, senza interrogarsi sul “se ma sul come dobbiamo aiutare” i paesi più colpiti, “e arriveremo a una soluzione costruttiva e sostenibile”. I contribuenti netti sono solidali per definizione, ha detto Schallenberg, spiegando che “non si deve creare una divergenza fra quattro Stati e il resto dell’Europa”. “Alcuni criteri e termini vanno ancora definiti, ma esiste una consapevolezza dopo questa emergenza sanitaria, davanti alla crisi economica”. Si rende dunque “necessario un equilibrio fra prestiti e trasferimenti, evitando che l’Ue si trasformi improvvisamente in un’Unione di trasferimenti”, ha aggiunto il ministro austriaco. "Stiamo conducendo una normale trattativa, perché si tratta della misura economica più importante e impegnativa della storia dell’Ue", e per questo è necessario dibattere, senza parlare di crisi. Nel corso del bilaterale con Di Maio, ha proseguito Schallenberg, si è discusso anche di tematiche europee, laddove sussiste un interesse strategico comune “nell’avvicinare e far aderire i paesi dei Balcani occidentali all’ Ue”. “Sono speranzoso che nel 2020 possano essere aperti i negoziati di adesione con Albania e Macedonia del Nord”, coinvolgendo sempre anche Serbia e Kosovo.(Frm)