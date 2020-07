Nato: Kosovo, militari italiani della missione Kfor donano dispositivi di protezione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La cooperazione con i ministeri della Salute e degli Interni è stata efficace sin dall'inizio della pandemia, e Kfor continua il proprio impegno per sostenere in modo imparziale l'opera di sanitari e agenti di polizia impegnati quotidianamente in prima linea contro il Covid-19 per proteggere tutti i cittadini del Kosovo", ha sottolineato il generale Michele Risi, comandante della missione Kfor. I circa 3,500 militari di 27 Paesi inquadrati nella forza Nato a guida italiana continuano a contribuire alla sicurezza e alla libertà di movimento a beneficio di tutte le comunità del Kosovo, secondo il mandato della risoluzione Onu 1244, adottando - a tutela del proprio personale e della popolazione locale - le misure di prevenzione raccomandate dall'Organizzazione mondiale della sanità. (Com)