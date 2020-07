Kosovo: veterani Uck lanciano petizione per modifiche a legge su Camere specializzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione dei veterani di guerra dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) ha annunciato il lancio di una petizione per chiedere al Parlamento di Pristina di avviare la modifica della legge sulle Camere specializzate del Kosovo. Secondo quanto riferito dal portale di informazione “Gazeta Express”, i veterani dell'Uck chiedono al Tribunale per i crimini di guerra di stanza all'Aia di estendere il proprio mandato e di occuparsi anche dei crimini serbi commessi in Kosovo durante la guerra 1998-1999. L'Associazione dei veterani ha organizzato una protesta nei giorni scorsi per opporsi alle accuse presentate dai pubblici ministeri dell'Aia contro ex leader dell’Uck, tra cui lo stesso presidente Hashim Thaci e il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Kadri Veseli. (segue) (Alt)