Serbia-Kosovo: ex consigliere sicurezza Usa Bolton, scambio di territori venne discusso nel 2018

- I presidenti di Serbia e Kosovo, rispettivamente Aleksandar Vucic e Hashim Thaci, discussero della possibilità di uno scambio di territorio nel 2018 come soluzione all’accordo sulla normalizzazione dei rapporti. Lo ha affermato l’ex consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton, secondo quanto riportato dall’emittente “N1”. Per Bolton, c'erano dei chiari indizi rispetto al fatto che i leader dei due paesi fossero disposti a risolvere la questione kosovare perché si erano resi conto che non erano in grado di raggiungere un reale sviluppo economico indipendente e stabilità prima di normalizzare le loro relazioni. "È stata una controversia in quei paesi, ma per me, mi è sembrato degno di sforzo. Una delle cose di cui hanno discusso è stata una possibilità di scambi di territori”, ha affermato Bolton. Tuttavia, ha aggiunto, ch la proposta avrebbe generato la netta contrarietà della Germania, di altri paesi dell'Europa occidentale e in alcune parti dei Balcani, per il timore che lo scambio di territori potesse costituire un precedente nella regione per nuove forme di irredentismo. Lo scorso giugno l'inviato speciale Usa per il dialogo Pristia-Belgrado, Richard Grenell, ha dichiarato che lo scambio di territori tra Kosovo e Serbia è stata un'idea dell'ex consigliere Usa per la sicurezza nazionale John Bolton e non del presidente Donald Trump. "Sto combattendo costantemente contro le voci di un possibile scambio di territori tra Kosovo e Serbia", ha affermato allora Grenell.(Seb)