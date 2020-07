Serbia-Kosovo: Eliseo, 10 luglio videoconferenza per rilanciare il dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 10 luglio si terrà un vertice in videoconferenza sulle relazioni tra Serbia e Kosovo, organizzato sotto l'egida della Francia, della Germania e dell'Unione europea per "rilanciare il dialogo tra le parti". Lo ha reso noto l'Eliseo. Al summit parteciperanno il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Angela Merkel, il presidente serbo Aleksandar Vucic, il primo ministro del Kosovo Avdullah Hoti, l'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrel, e l'inviato speciale dell'Ue per i Balcani occidentali, Miroslav Lajcak. La presidenza francese ha sottolineato che la videoconferenza sul dialogo tra Kosovo e Serbia è stata organizzata su iniziativa di Macron. (Frp)