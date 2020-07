Kosovo: presidente Thaci, pericolo per Covid-19 ancora elevato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento del numero di vittime per il coronavirus negli ultimi giorni in Kosovo attesta che il pericolo per la pandemia è ancora elevato. Lo ha detto il presidente kosovaro Hashim Thaci scrivendo su Facebook. "I cittadini del Kosovo devono dimostrare un livello di attenzione elevato e devono aderire strettamente alle raccomandazioni dell'Istituto nazionale di sanità in modo da superare questa sfida globale nel modo più facile possibile", ha affermato Thaci. Nelle ultime 24 ore in Kosovo sono stati registrati 152 nuovi casi di coronavirus. Nove sono state le vittime per il coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il totale dei decessi dall'inizio della pandemia a 75.(Kop)