Argentina: l'omicidio dell'ex segretario di Cristina Kirchner scatena le polemiche (5)

- La morte di Gutierrez è stata accostata dall'opposizione a quella di Alberto Nisman, pubblico ministero che aveva accusato il governo Kirchner di voler insabbiare il peggior attentato terroristico della storia argentina attraverso un patto con il governo dell'Iran. Il caso Nisman rappresenta un mistero non ancora stato risolto e che continua ad essere terreno di un'aspra lotta politica. La denuncia del magistrato faceva riferimento al cosiddetto "memorandum di intesa" con cui si permetteva alla magistratura argentina di procedere nelle indagini e interrogare i funzionari del governo iraniano collegati all'attentato alla sede dell'Associazione mutualità israelita argentina (Amia), causa della morte di 85 persone. Il magistrato morì in circostanze misteriose il 18 gennaio del 2015, il giorno prima di esporre in parlamento gli elementi principali della sua denuncia. Tuttora si dibattono le due ipotesi principali, suicidio o omicidio. (segue) (Abu)