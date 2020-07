Argentina: l'omicidio dell'ex segretario di Cristina Kirchner scatena le polemiche (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda parte dell'inchiesta, condotta dal gip Eduardo Taiano e assegnata al giudice Julian Ercolini, si svolgeva già sotto il nuovo governo del presidente Mauricio Macri, che il 25 ottobre si era imposto nel ballottaggio sul candidato kirchnerista, Daniel Scioli. La nuova inchiesta, tuttora in corso, ha puntato decisamente a dimostrare la tesi dell'omicidio. La prima perizia forense che stabiliva l'impossibilità di un omicidio venne archiviata e la necessità di una nuova perizia, che è stata affidata ad esperti del corpo della Gendarmeria. La seconda perizia ha concluso che Nisman è stato assassinato con la partecipazione di altre due persone, anche se l'inchiesta non è riuscita poi ancora a individuare nessun possibile responsabile per questo omicidio. Unico imputato della causa, come "partecipe necessario" dell'omicidio, continua ad essere ancora oggi, l'esperto informatico che consegnò la sua arma al giudice, Diego Lagomarsino. (Abu)