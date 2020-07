Polonia: presidente Duda fiducioso che Psl e Konfederacja sostengano no ad adozioni gay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente polacco Andrzej Duda si è detto fiducioso che una maggioranza politicamente trasversale possa sostenere la sua proposta di riforma costituzionale per impedire le adozioni alle coppie omosessuali. Lo ha detto oggi, a Starachowice, lo stesso capo dello Stato durante un incontro con i residenti nel corso della campagna elettorale per il ballottaggio presidenziale di domenica prossima. Il presidente ha depositato oggi il testo al Sejm, la camera bassa del parlamento polacco. "E' una norma in cui è scritto chiaramente che a essere adottato può essere solo un minore, che l'adozione deve avvenire per il suo bene, che solo coppie di coniugi possono essere prese in considerazione per l'adozione e che non possono farlo coloro che sono in un legame stabile con una persona dello stesso sesso", ha spiegato Duda. Il presidente, in corsa per un secondo mandato, ha auspicato che la riforma costituzionale sia sostenuta non solo dai parlamentari della Destra unita, ma anche da quelli del Partito popolare polacco (Psl), di Konfederacja e persino da una parte di Piattaforma civica (Po). "Perché? Perché hanno sempre dichiarato di essere contro le adozioni da parte di coppie omosessuali. Anch'io sono contrario e voglio che in modo chiaro ciò sia espresso in Costituzione", ha detto Duda. (Vap)