Congo-Kinshasa: Onu, attacchi "sistematici e brutali" nell'est possono configurare crimini di guerra e contro l'umanità

- Gli attacchi "sistematici e brutali" avvenuti negli ultimi 18 mesi nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc) da parte delle milizie islamiche delle Forze alleate democratiche (Adf) possono configurare crimini di guerra e contro l'umanità. È quanto sostiene un rapporto dell'Ufficio congiunto per i diritti umani delle Nazioni Unite (Unjhro), istituito nel 2008 e che comprende la Divisione per i diritti umani della Missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della Rdc (Monusco) e l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani nel Paese. “Nella maggior parte dei casi, i mezzi e il modus operandi degli attacchi indicano una chiara intenzione di non lasciare sopravvissuti. Intere famiglie sono state aggredite e uccise", si legge nel rapporto, secondo cui gli attacchi "possono equivalere a crimini contro l'umanità e crimini di guerra". Le Adf, gruppo armato ugandese che opera nella parte orientale della Rdc, sono responsabili dell'uccisione di oltre mille civili dall'inizio del 2019.(Res)