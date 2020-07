Cinema: Mollicone (Fd'I), Conte appoggia centro sociale di estrema sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La presenza di Conte al Cinema America di qualche giorno fa rappresenta la legittimazione di un centro sociale di estrema sinistra che già, abusivamente, occupava uno stabile romano e una chiara mancanza di attenzione verso il settore cinematografico, che è in contenzioso con gli occupanti del Cinema America per l'utilizzo di opere a titolo gratuito". Così il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Cultura, deputato Federico Mollicone. "Esprimiamo la nostra solidarietà al settore dei cinema, in grave crisi - ha proseguito il responsabile Cultura del partito - Presenterò un'interrogazione, che invierò anche all'Anac, per verificare la controversa assegnazione degli spazi all'associazione degli già occupanti, finanziata persino con fondi pubblici, sempre sostenuta da tutti i vertici locali, comunali e regionali del Pd, come il presidente del I municipio Alfonsi e, persino, il segretario del Pd Zingaretti", ha concluso Mollicone. (Ren)