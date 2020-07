Emilia-Romagna: Piccinini (M5s), su ambiente pronti a dialogo, ma ampliamento discariche non è tema green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se si vuole davvero parlare di svolta sui temi ambientali il Movimento 5 stelle, come dimostrano le tante proposte avanzate in questi mesi, c'è ed è disponibile a dialogare nel merito. Sentire però la vicepresidente Schlein lamentarsi del fatto che a livello nazionale, proprio su questi temi, il governo ha fatto poco, quando qui non si è fatto ancora nulla, ci sorprende". Lo ha dichiarato Silvia Piccinini, capogruppo del Movimento 5 stelle in Regione Emilia-Romagna, riguardo alle recenti dichiarazioni della vicepresidente Schlein contenute in un'intervista pubblicata oggi. "Visto il suo ruolo all'interno della giunta - ha proseguito Piccinini - e le deleghe importanti che dovrebbe (almeno in apparenza) gestire, ci saremmo aspettati quantomeno una bozza di cronoprogramma di quello che l'Emilia-Romagna ha intenzione di fare nei prossimi mesi sulla sostenibilità ambientale dato che al momento si è solo discusso di costruire nuove autostrade e di ampliare discariche di rifiuti. A noi sembra che al momento gli unici provvedimenti di attenzione ai temi ambientali siano stati quelli presi dal governo su iniziativa proprio del Movimento 5 stelle dal bonus al 110 per cento per efficientare la casa, al bonus per la mobilità green". (segue) (Ren)