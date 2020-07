Emilia-Romagna: Piccinini (M5s), su ambiente pronti a dialogo, ma ampliamento discariche non è tema green (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A livello regionale - ha aggiunto la capogruppo del M5s - invece, ancora non si vede nulla di tutto questo. Basti solo pensare al rifiuto di qualche settimana fa alla nostra proposta di prevedere incentivi regionali per l'acquisto di auto elettriche. Impegno che, tra l'altro, in campagna elettorale prese in prima persona il presidente Bonaccini. Se si vuole quindi parlare di alleanze sui temi come la sostenibilità ambientale servono più fatti, più collaborazione e meno giudizi. Come abbiamo sempre sostenuto, siamo disponibili a ragionare sul merito ma dall'altra parte devono esserci delle proposte lungimiranti, che guardino al futuro e non al passato. Tutte cose che al momento non sembrano esserci visto che all'orizzonte vediamo solo opere inutili e dannose come la Cispadana o l'ampliamento di discariche come quella di Castel Maggiore", ha concluso Piccinini. (Ren)