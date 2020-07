© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini denuncia un' "ennesima aggressione in carcere contro la Polizia penitenziaria a Sanremo" e su Twitter aggiunge: "Un agente in ospedale dopo essere stato ferito nel tentativo di sedare rissa tra detenuti. Solidarietà a donne e uomini in divisa: avrebbero bisogno del Taser e di un governo vero, non di Conte e Bonafede". (Rin)