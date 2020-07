El Salvador: coronavirus, presidente rinvia al 21 luglio apertura "fase due"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Salvador, Nayib Bukele, ha rinviato di altre due settimane l'entrata in vigore della "fase due" del piano di rientro alla normalità all'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus. Per un allentamento delle misure, ha avvertito il capo dello stato da sempre preoccupato di tenere alte le difese nei confronti del virus, occorrerà aspettare il 21 e non il 7 luglio, come anticipato in precedenza. "Gli indicatori della salute rispetto alla pandemia della Covid-19 sono allarmanti nel nostro paese e su scala internazionale", ha segnalato la Casa presidenziale ricordando in una nota che nel paese, a tutto il 5 luglio, ci sono già 7.777 casi di contagio e 217 morti riconducibili alla Covid-19. "A fronte di questa realtà, il governo ha deciso responsabilmente di posporre l'entrata in vigore della seconda fase di riapertura economica e allungare la prima fase", prosegue il comunicato. (segue) (Mec)