El Salvador: coronavirus, presidente rinvia al 21 luglio apertura "fase due" (3)

- Nell'annunciare il rinvio della "fase due", il governo ha trasmesso al parlamento, controllato da due forze di opposizione - i conservatori di Arena e i progressisti dell'Fmln -, una legge per stabilire "un regime di emergenza nazionale per 15 giorni". "È il meno che si possa fate dinanzi all'aumento del numero di casi e di morti, anche s ein realtà la cosa di cui abbiamo bisogno è una quarantena per poter abbassare la curva dei contagi"; ha detto Bukele. A giugno, la Corte suprema del Salvador (Corte Suprema de Justicia) vevha dichiarato incostituzionali i decreti con cui il ministero della Salute disponeva la quarantena obbligatoria domiciliare e lo stato di emergenza nel paese. Il verdetto imponeva - senza successo - a governo e parlamento a produrre entro cinque giorni un testo che potesse istituire misure di isolamento sociale non in contrasto con la Carta. (segue) (Mec)